В райцентре Воронежской области автоледи на иномарке сбила 12-летнего велосипедиста

Юный велосипедист получил травмы разной степени тяжести. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 24 сентября, в Поворино на перекрестке улицы Ленинской и переулка Вокзальный в ДТП пострадал школьник.

По данным полиции, в 15.50 31-летняя женщина, рулившая «Шкодой-Фабиа», сбила 12-летнего мальчика на велосипеде, ехавшего по второстепенной дороге. Школьник получил травмы разной степени тяжести, его отвезли в больницу.

Всего 24 сентября в Воронежской области случилось 125 ДТП, 98 из них – в Воронеже, 23 – в районах, 4 – на федеральных трассах. В восьми авариях получили травмы восемь человек.

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