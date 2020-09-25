У пенсионерки в воронежском супермаркете украли кошелек из корзины

Поход в магазин за продуктами обернулся для 68-летней жительницы Воронежа кражей 16 тысяч рублей.

Женщина совершала покупки в одном из супермаркетов на улице Циолковского. А портмоне положила в торговую тележку. В какой-то момент она отвлеклась и ненадолго отошла от тележки, а когда вернулась, обнаружила, что кошелек пропал.

Оперативники отследили по записям с камер видеонаблюдения, кто подходил к тележке, пока потерпевшая набирала продукты. И задержали 40-летнюю подозреваемую, уже судимую за кражи. Она призналась. что воспользовалась невнимательностью пенсионерки и похитила из торговой тележки кошелек, а деньги успела потратить.

За кражу ей грозит до пяти лет заключения.