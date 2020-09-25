На выходных в Воронеже будет тепло и солнечно

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцев ждет прекрасная погода в этот уик-энд. Сегодня, 25 сентября, в столице Черноземья солнечно и тепло - днем до +26. Такая же погода сохранится и на выходные, сообщили в Воронежском гидрометценте.

В субботу, 26 сентября, будет ясно и до 25-26 градусов тепла.

В воскресенье, 27 сентября, днем набегут облачка, температура воздуха - до 24 градусов. Но к вечеру ожидается дождь, который принесет небольшое похолодание.

И на следующей неделе днем будет уже +19 градусов. Для конца сентября это очень комфортная температура.