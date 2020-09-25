Воронежец погиб при падении самолета в Тульской области

Фото предоставлено очевидцами

Воронежец погиб при крушении самолета в Тульской области. ЧП случилось 24 сентября около 10.30 близ деревни «Дружба». Легкомоторный самолет «Бекас-103» проводил обработку полей химикатами и упал, зацепившись за провода. Пилот самолета, 56-летний житель Воронежа, погиб.

- По факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тульской области проводится доследственная проверка, выясняются причины ЧП, - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Параллельно проверку проводит тульская транспортная прокуратура.