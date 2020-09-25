В Воронеже в восьмой раз пройдет кинофестиваль Beat Weekend

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 14 по 18 октября в Воронеже в восьмой раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В его программу вошли хиты Beat Film Festival этого года, которые можно будет увидеть в кинотеатрах «Спартак», «Центр Галереи Чижова», а также в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD.

Фестиваль представит фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру.

«В погоне за Бэнкси» - попытка нарисовать портрет Робин Гуда уличного искусства, мировой тур по самым известным работам Бэнкси и одновременно расследование того, кто стоит за этим псевдонимом.

Еще один фильм о стрит-арте - «Марта Купер: история о граффити» - про знаменитую нью-йоркскую женщиуы-фотографа, которая посвятила жизнь документации граффити.

«Говорит Трумен Капоте» переносит зрителей в Нью-Йорк светских балов и безумных ночей в «Студии 54» - на этом фоне разворачивается драма заката карьеры великого писателя Трумена Капоте, связанная с его неоконченным романом «Услышанные молитвы».

Фильм-участник официальной программы Каннского фестиваля «По волнам: Искусство звука в кино» посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна: наряду со звукорежиссерами и композиторами в кадрах появляются Дэвид Линч, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Стивен Спилберг и София Коппола.

«Colette, любовь моя» - признание в любви легендарному парижскому концепт-стору Colette: о том, как он повлиял на мировую моду, рассказывают его создательницы, а также их поклонники и авторы коллабораций с Colette: Канье Уэст, Фаррелл Уильямс, Вирджил Абло.

«Книготорговцы» - фильм об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров антикварных книг, спродюсированный музой американского арт-хауса, актрисой Паркер Поузи.

«Ништяк, браток» посвящен интернет-мему Лягушонку Пепе: создатель персонажа, художник Мэтт Фьюри, пытается понять, почему Пепе стал символом ненависти и вернуть лягушонку доброе имя.