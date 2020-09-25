В Воронеже пройдет осенняя дачная выставка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В течение трех дней в столице Черноземья будет проходить выставка-ярмарка «Воронежская усадьба. Дача. Сад. Огород». В экспоцентре Воронежского аграрного университета (ул.Тимирязева, 13а) запланированы мастер-классы для садоводов, кулинарные показы, выставка детского и юношеского творчества «Сад здоровья и красоты! Осенины. Дары природы!», а также культурная программа с участием ансамбля «Черноземочка».

Выставка-ярмарка пройдет с 30 сентября по 2 сентября с 9 до 18.00.