Главный санитарный врач Воронежской области назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтьев рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе, который наблюдается в сентябре. По его словам, причинами стало возвращение из отпусков жителей региона, увеличение пассажиропотока в общественном транспорте без соблюдения соцдистанции и масочного режима, а также большие масштабы тестируемости.

По данным регионального оперштаба на 24 сентября, в области зарегистрировали 18 467 случаев коронавируса. Выздоровели 15 554 пациента, скончались от инфекции 187 человек.

Заболеваемость ОРВИ в регионе тоже растет. За минувшую неделю в Воронежской области обратились за медпомощью около 6,4 тысячи больных. Это на 20,6% выше уровня предыдущей недели. Превышение эпидпорога отмечается в шести районах: Аннинском, Бобровском, Бутурлиновском, Каменском, Нижнедевицком и Терновском.