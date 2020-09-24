Прокурор Воронежской области потребовал 14 лет колонии строгого режима для убийцы соседки

Александр Гулягин потребовал жесткого, но не максимального наказания. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

24 сентября в областном суде состоялось заседание по уголовному делу 48-летнего воронежца. Сторону обвинения представлял прокурор Воронежской области Александр Гулягин.

По данным обвинения, в декабре 2019 года этот субъект выпивал со своей 70-летней соседкой и поссорился с ней. Негодяй, зная, что пенсионерка больна и даже не может оказать сопротивления, жестоко избил ее. А потом взял нож и несколько раз ударил пожилую женщину в грудь.

Александр Гулягин потребовал для подозреваемого в убийстве 14 лет колонии строгого режима. Это далеко не максимум по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Теоретически по ней могут посадить и на 20 лет и даже на всю жизнь.