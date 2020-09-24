В Воронежской области определили семь самых красивых сел

В селах Воронежской области есть на что полюбоваться. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Члены экспертной комиссии определили семь участников финала конкурс «Самое красивое село Воронежской области». Заявки подавали администрации 32 населенных пунктов. Оценивали в конкурсе особенности застройки, достопримечательности сел, красоту природы, качество работ по благоустройству и озеленению.

В итоге в финал прошли: села Шишовка Бобровского района, Затон Воробьевского района, Манино Калачеевского района, Щучье Лискинского района, Большая Казинка Павловского района, Истобное Репьевского района, а также поселок Отрадное Новоусманского района.

Окончательные итоги конкурса будут подведены в конце ноября. Победителю достанется грант – миллион рублей, призеры получат по 150 тысяч.

С 25 сентября в течение месяца можно будет проголосовать в Интернете за понравившееся вам село здесь. Тем, кто получит больше симпатий в Сети, гарантирован дополнительный плюс в глазах жюри конкурса.