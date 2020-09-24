За издевательства над школьницей под Воронежем ответят чиновники и полицейские

История с видео избиения восьмиклассницы ударит и по сотрудникам комиссий по делам несовершеннолетних. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прокуратуре Воронежской области рассказали об итогах проверки ЧП с участием учеников Латненской средней школы Семилукского района. Напомним, 4 сентября, выпускница этого учебного заведения избила восьмиклассницу, а потом заставила ее раздеться. А подростки, наблюдавшие за этой дикой «разборкой», снимали это на видео, а потом запись выложили в Интернет.

Во время проверки прокуратуры выяснили, что семья девушки, издевавшейся над своей знакомой, стояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних местного отдела МВД и комиссии со схожими функциями в администрации Семилукского района. К тому же родители были в разводе. Девушка жила вместе с отцом, но когда он уезжал работать вахтовым методом, шла к матери.

А один их подростков, снимавший мерзкое видео, состоял на учете в аналогичных комиссиях и учился в специализированной школе закрытого типа.

У сотрудников надзорного ведомства сложилось мнение, что должного контроля ни за этой девицей, ни за трудным подростком не было. В связи с этим сотрудники районной прокуратуры внесли представления директору Латненской средней школы, начальнику отдела МВД России по Семилукскому району, председателю КДН местной администрации с требованием о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (до двух лет лишения свободы).