В Воронежской области ввели обязательную самоизоляцию для туристов, вернувшихся из-за границы

Самоизоляция для вернувшихся из-за границы возвращается. Фото: из архива «КП»

В областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о принятии трех новых мер, которые по замыслу властей помогут уменьшить наблюдавшийся всплеск эпидемии.

В частности, по рекомендации Роспотребнадзора, теперь все жители Воронежской области, вернувшиеся из-за границы, обязаны соблюдать трехдневную самоизоляцию. Пока не получат результаты тестов на COVID-19.

Кроме того, машины автобаз областного правительства и муниципалитетов снова закрепят за поликлиниками — для выездов медиков на дом к пациентам. Напомним, один из студентов ВГТУ с симптомами коронавируса недавно ждал «неотложку» 4,5 часа и в итоге так и не был госпитализирован. Возможно, после принятия этой меры ситуация улучшится.

Также губернатор Александр Гусев одобрил индивидуальные занятия дополнительного образования в формате: один учитель – один ученик.

Напомним, по официальным данным регионального штаба, от COVID-19 в Воронежской области умерли уже 187 человек.