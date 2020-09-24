В Воронеже задержали мошенницу, обманувшую владельцев маткапитала на 1,3 миллиона

Пока полицейские знают о трех фактах обмана Фото: Из архива "КП"

Женщина искала клиентов через интернет. Она размещала объявления о том, что может помочь обналичить материнский капитал. Обращавшимся к ней владелицам сертификатов злоумышленница обещала помочь приобрести жилье. Но только для этого требовалось заключить договор целевого займа с определенной организацией.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области сегодня, 24 сентября, фирма была подконтрольна мошеннице. Там, найдя клиентку, подписывали с ней фиктивный договор и готовили ей пакет подложных документов для Пенсионного фонда. Среди них было заявление о том, что она готова перечислить деньги на расчетный счет лже-фирмы для погашения несуществующей кредиторской задолженности. После этого мошенница обналичивала средства маткапитала, а матерям отдавала только часть государственных денег.

Полицейские установили, что она успела обманом получить деньги с трех женщин. Общая сумма их составила 1 миллион 300 тысяч.

Злоумышленница задержана. Она оказалась местной жительницей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».