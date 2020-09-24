Воронежский «Факел» в меньшинстве сыграл вничью с томской «Томью»

Команды, как ни бились, счет так и не открыли. Фото: с сайта ФК "Факел"

Домашний матч с «Томью» у «Факела» сложился неудачно. В первом тайме гости хорошо оборонялись, хотя после одного из штрафных могли пропустить – мяч попал в перекладину.

Контратаки томичей были острее. В одном из моментов игрок гостей вышел один на один с вратарем «Факела» Саутиным, но удар был неточным. А тут еще чрезмерно агрессивно дважды за четыре минуты сыграл Сергей Брызгалов. И оставили свою команду в меньшинстве. Было это на 72 минуте.

«Томь» бросилась в атаку. Но все, что удалось гостям – опасный удар из-за штрафной. Нулевая ничья в итоге.

После матча и.о. главного тренера «Томи» Сергей Передня заявил, что этот был пока лучшая игра его команды в чемпионате. А рулевой «Факела» Олег Василенко посетовал на травмы Коробова (у него надрыв сухожилия) и Дмитриева (повреждение бедра). И отметил, что некоторые футболисты из-за кадровых потерь сыграли на несвойственных им позициях.

«Факел» набрал 11 очков и занимает 17 место. Впереди 27 сентября матч на выезде с явным аутсайдером – омским «Иртышом». В активе сибиряков после 11 игр всего два очка. Матч начнется в 14.00 по московскому времени.