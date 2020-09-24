Экс-директору стрельбища воронежского ДОСААФ дали 1,3 года условно за нарушения при хранении оружия

Ленинский районный суд Воронежа вынес решение в отношении бывшего руководителя стрельбища ДОСААФ, признав его виновным в нарушении требований хранения оружия и патронов.

В июне 2019 года проверка Росгвардии выявила на стрельбище целый список нарушений и выдали предписание об их устранении в срок до конца августа. Однако повторный визит представителей надзорного ведомства показал, что нарушения не устранены.

Среди них – беспорядок в ведении служебной документации и оформлении инструкций, хранение оружия в нечищеном состоянии, нарушение пропускного режима. Были у Росгвардии и претензии к оборудованию тиров, как отсутствие пуленепробиваемых стен, нарушение целостности перехвата-навеса и другие нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей.

Суд постановил наказать бывшего руководителя стрельбища, приговорив его к одному году и трем месяцам условно с испытательным сроком в течение года.