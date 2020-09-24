Под Воронежем осужден мужчина, ранивший человека из самодельного пистолета

Мужчина проведет в колонии два года Фото: Из архива "КП"

Павловский районный суд вынес приговор местному жителю, гражданину В., который ранил в ногу человека. Два года он проведет в колонии за совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Об этом сообщили в суде 24 сентября.

Из обвинения следует, что в мае-июне 2019 года он незаконно изготовил огнестрельное оружие из сигнального пистолета, а затем стал хранить его в своем гараже.

Трагическое происшествие случилось в ноябре того же года. Мужчина отправился в местное кафе распивать спиртные напитки. Перед этим достал пистолет из гаража и прихватил его с собой. Слово за слово, подпивший поссорился с другим посетителем кафе. Разбираться они вышли на улицу. Перепалка накалилась. Тогда осужденный выхватил пистолет и выстрелил оппоненту в ногу.

Позже было установлено, что выстрелом потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал гражданина В. виновным сразу по нескольким статьям – незаконного изготовление и хранение оружия, а также причинения тяжкого вреда здоровью. И приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.