В Воронеже открылось новое помещение миграционной службы

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Вчера, 23 сентября, в Воронеже официально открылось новое помещение отдела по вопросам миграции в Коминтерновском районе. Оно находится на улице ул. Урицкого, 58, в Коминтерновском районе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России, ранее подразделение располагалось в неприметном офисе. Теперь здесь сделали капитальный ремонт, для удобства перепланировку кабинетов. А также особое внимание уделили маломобильным гражданам. Теперь они могут беспрепятственно попасть на прием к специалисту миграционной службы.

Помещения спроектированы таким образом, чтобы процесс предоставления госуслуг стал наиболее оперативным и качественным. Обещают, что благодаря электронной очереди это существенно снизит время ожидания.