В Воронежской области мошенник «развел» пенсионерку на 100 тысяч рублей

Найти мошенников обычно нелегко, лучше не поддаваться на их уговоры. Фото: из архива «КП»

68-летняя женщина из Грибановского района стала жертвой банальной мошеннической схемы. Ей позвонил некий негодяй и заявил, что с ее карты в любой момент могут снять деньги аферисты. Зато, если перевести вложения на безопасные счета, все будет хорошо. Пенсионерка поверила, пошла в банкомат и сделала все по инструкции прохиндея, которого она и в глаза-то не видела. Только потом осознала, что, по сути, подарила мошеннику 100 тысяч рублей и пошла в полицию.

- Всего 23 сентября в Воронежской области было шесть фактов мошенничества и пять сообщений о хищениях с банковских карт. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил в сумме более 400 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В очередной раз просим граждан не сообщать свои защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомцам, в том числе представляющимся сотрудникам финансовых учреждений. И, конечно, не переводить по их предложению деньги на какие-то якобы безопасные счета.