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Общество

Под Воронежем третьи сутки горит пойма реки Битюг, Бобров заволокло дымом

Специалисты Роспотребнадзора выясняют, опасно ли задымление для местных жителей
Евгения ФРОЛОВА
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Очаги горания находятся на болотистой местности, к ним трудно подступиться

Очаги горания находятся на болотистой местности, к ним трудно подступиться

Фото: Из архива "КП"

Третьи сутки спасатели борются с очагами горения в пойме реки Битюг вблизи Боброва. То тут, то там вспыхивает сухой камыш и трава. Город и ближайшие населенные пункты ночью заволакивает дымом. Насколько он опасен для жителей, сейчас выясняют специалисты Роспотребнадзора. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Тушение продолжается. Сейчас на месте работают все пожарные подразделения не только Бобровского района, но и близлежащих. Подключились более 10 расчетов при поддержке сил местной администрации и управления лесного хозяйства.

Как пояснили спасатели, все участки, которые можно было потушить, ликвидировали. Очаги горения расположены на болоте – к ним не подступиться. В региональном ГУ МЧС не называют общую площадь, охваченную огнем. Пока это сделать сложно. По самым предварительным подсчетам – не менее 20 га.

Сейчас пожарные в первую очередь стараются не дать вырваться огню из поймы реки.Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет.

В Боброве и близлежащих населенных пунктах наблюдается сильная задымленность. Спасатели объяснили это тем, что температура воздуха ночью понижается. Специалисты Роспотребнпдзора определяют на месте ПДК вредных веществ.