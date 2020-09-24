Полицейские задержали двух парней, избивших и ограбивших воронежца

Парней задержали дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции задержали молодых людей 18 и 19 лет, подозреваемых в ограблении воронежца. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону сегодня, 24 сентября.

К правоохранителям обратился 46-летний мужчина. Он отдыхал в одном из питейных заведений на улице Хользунова в Коминтерновском районе. За соседним столиком сидела компания молодых людей. Слово за слово, между ними произошел конфликт. Молодчики полезли в драку. Мужчина решил ретироваться и выбежал на улицу. Однако парни не собирались отпускать его просто так. Они нагнали жертву и несколько раз хорошенько ударили. Когда мужчина упал, они вытащили у него мобальный телефон стоимостью 15 тысяч рублей и скрылись.

Оперативно полицейские выяснили личности разбушевавшихся молодых людей. И поймали их по месту жительства, в одном из районов области. Сейчас они находятся в СИЗО. В полиции они заявили, что преступление совершили с пьяну.

Отдел по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона возбуждил уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет.