В Воронеже из-за пожара в общежитии пострадал мужчина

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Сегодня, 24 сентября, произошел крупный пожар в воронежском общежитии в Левобережном районе в доме 5 по улице Костромской. Пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг, 24 сентября.

Ночью, в два часа загорелась в одна из комнат площадью 18 квадратных метров.

Вызов на пульт дежурного поступил в 2:16. На место тут же выехали спасатели. Огонь удалось потушить оперативно – буквально за 10 минут. Всего в операции участвовали 20 спасателей и пять единиц техники.

В ГУ МЧС уточнили, что одного мужчину отправили в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. Год рождения его и личные данные пока неизвестны. Пятерых человек пришлось эвакуировать в спасаемых масках. А еще десять человек вышли из здания самостоятельно.

Причина пожара устанавливается.