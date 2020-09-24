Воронежские студенты завоевали 7 наград в финале чемпионата WorldSkills Russia

На чемпионате Воронежскую область представляли 15 конкурсантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершились самые масштабные в России соревнования в сфере профессионального мастерства. В финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia наградили победителей и призеров. Представители Воронежской области завоевали одну золотую медаль, две бронзовых и четыре медальона за профессионализм. В число лучших вошли семь конкурсантов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента образования, науки и молодежной политики 23 сентября.

Отличились воронежские студенты в разных компетенциях. Студентка Острогожского многопрофильного техникума Мария Голова победила в номинации «ветеринария». Ее результат составил 861 балл и был признан лучшим. Мария получила «золото». Бронзовой медали в номинации «социальная работа» удостоилась Дарья Мухина, студентка Воронежского юридического техникума. И еще одна «бронза» у студента Поворинского филиала Лискинского промышленно-транспортного техникума имени Лысенко. Николай Перепелкин показал хороший результат в компетенции «управление локомотивом (юниоры)».

В этом году, в условиях пандемии коронавируса, завершающий этап национального чемпионата WorldSkills Russia проходил по всей стране в дистанционно-очном формате. Несмотря на трудности, он собрал более 3 тысяч участников. Воронежскую область в этот раз представляли 15 конкурсантов.

Накануне в Правительстве Воронежской области обсудили вопрос о дуальном обучении в регионе. Губернатор Александр Гусев прокомментировал успехи воронежских студентов.

– Бытует мнение, что среднее профессиональное образование деградирует, что положительных эффектов от него нет. Думаю, оно ошибочно и наши показатели, и награды, которые мы получаем, участвуя в чемпионате WorldSkills, говорят, что все движется в позитивную сторону, – отметил губернатор.