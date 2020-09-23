В Воронеже заработали новые восемь пристроек к детским садам

Фото с сайта мэрии Воронежа

Возведенные в Воронеже новые восемь пристроек к детским садам приняли воспитанников. У каждой есть свое отличие. Какие-то рассчитаны на самых маленьких, ясельного возраста, другие на деток постарше. Но в каждой обязательно все, что нужно для счастливого детства – помещения допобразования и хозяйственно-бытового блока, музыкальные и спортивные залы, комнаты сенсорики, логопеда, изо-студии или конструирования, пищеблоки и прачечные.

Мэр Вадим Кстенин отметил, что возведение пристроек обходится бюджету значительно дешевле, и при этом они ничем не отличаются от детских садов в отдельных зданиях, для которых и участок необходимо найти, и коммуникации заново провести.

Сейчас в детском саду №119 микрорайона Тенистый уже 78 воспитанников. Пока малыши посещают его по несколько часов – проходят адаптацию, но скоро перейдут на полный день. Обычно сюда брали только трехлеток. Теперь же, благодаря пристройке, зачислили малышей 2018 года.

– Многие сейчас стараются пораньше выйти на работу и детский сад для них – серьезная помощь. Основное здание у нас 1979 года постройки, СНиПы тогда не предполагали отдельных кабинетов дополнительного образования, а сегодня детям раздолье. – пояснила заведующая учреждением Надежда Конева.

А вот детский сад №73 на ул. Ульяновская, 31 уже работает на полную мощность. Благодаря пристройке, а она здесь вообще превышает площадь основного здания, удалось принять еще 140 малышей. Здесь расширена и благоустроена прогулочная зона детского сада. Вместо шести площадок – десять и одна спортивная зона, полностью заменены теневые навесы, площадки вымощены резиновым покрытием, установлено новое игровое оборудование, обустроены газоны. Возведенная параллельно с пристройкой котельная, будет отапливать все учреждение в автономном режиме – запустить ее можно в любой момент.

А вот пристройку, расположенную в детском саду № 69, мэр Вадим Кстенин посетил 1 сентября.

Этот садик был построен в 1965 году и рассчитан на пребывание 150 деток. Пристройка добавила дошкольному учреждению еще 141 место, причем из них 66 мест – для детей ясельного возраста. Фактически садик благодаря пристройке вырос в два раза. Пристройка к 69-му садику градоначальнику тогда понравилась.

Также инспектировал мэр детский сад № 138 и дошкольное отделение УВК 1.

В ходе выездных совещаний представители подрядных организаций отмечали неудобства из-за пандемии коронавируса: и работы приостанавливали, и строительные материалы не выпускали, но сроки сдачи выдержали.

– Мы реализовываем масштабнейшую инвестиционную программу по строительству и реконструкции наших социальных объектов, в рамках которой в этом году мы строим два больших детских сада на ул. Артамонова и в Шилово. Эту программу мы не собираемся сворачивать. Сейчас проектируется очень большая школа на 2860 мест на Московском проспекте, завершено проектирование школы в микрорайоне «Процессор» и сейчас мы проходим государственную экспертизу. Мы надеемся начать строительство этих объектов в следующем году, рассчитываем на федеральное финансирование. Реализация инвестиционной программы позволит нам вводить большое количество мест в детских садах, а также реновировать существующие школы и строить учреждения в тех местах, где у нас большая жилищная застройка и соответствующим образом удовлетворять все потребности горожан, чтобы дети могли ходить в школу в шаговой доступности, – подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.