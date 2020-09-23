В Воронеже задержали преступную группу, обналичившую больше миллиарда рублей

фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В ходе совместной операции Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из города Воронежа и Ростовской области при участии ФСБ России удалось задержать участников преступной межрегиональной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денег.

По версии следствия, группа действовала с 2017 года и состояла из двух подразделений, работающих в Воронежской и Ростовской областях.

- Каждое из них выполняло определенные функции: контроль за расчетными счетами юридических и физических лиц, подбор граждан для регистрации на их имя банковских карт, подготовка фальсифицированной документации и налоговой отчетности, а также обналичивание денежных средств, - рассказали в пресс-службе воронежской полиции.

Схема преступления была такова: за денежное вознаграждение участники группы перечисляли деньги с расчетных счетов подконтрольных организаций на определенные реквизиты под видом оплаты услуг или товаров, и в последующем обналичивали их. По предварительным данным, они успели обналичить миллиарда рублей.

В отношении 11 участников группы возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Полицейские провели 34 обыска в квартирах подозреваемых, где изъяли печати юридических лиц, электронные ключи, чековые книжки и другие доказательства преступной деятельности.

В настоящее время полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности группы.