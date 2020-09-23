В образовательных учреждениях Воронежской области выявили нарушения в организации детского питания

Прокуратура Нижнедевицкого района Воронежской области проверила организацию питания детей и обнаружила нарушения в 11 образовательных организациях.

Так, примерное меню для учащихся не было согласовано с органами санэпиднадзора, вместо двух раз детей кормили горячим только один раз в день. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, не имели документов с указанием даты выработки, сроков и условий их хранения. Меню не баловало разнообразием: случалось, что ребят два дня подряд кормили одинаковыми блюдами.

Не лучше кормили в детсадах. Здесь в промежутке между завтраком и обедом отсутствовал дополнительный прием пищи - второй завтрак. - По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю отдела по образованию администрации Нижнедевицкого муниципального района об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Возбуждено девять дел об административных о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.