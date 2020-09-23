В Воронеже с 24 сентября запустят новый автобусный маршрут

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Новый автобусный маршрут № 45 «Улица Чапаева – ВРТТЗ» начнет работать в Воронеже 24 сентября. Как сообщила пресс-служба мэрии, движение общественного транспорта направят от остановки «Улица Чапаева» по улицам Чапаева, Краснознаменной, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Плехановской, Фридриха Энгельса (в обратном направлении – Никитинской), Мира, Кольцовской, проспекту Революции, улицам Урицкого, Транспортной и 45-й Стрелковой Дивизии до остановки «ВРТТЗ».

Напомним, с 16 сентября в Воронеже запустили маршрут № 63. Автобусы с этим номером должны обеспечить связь микрорайона «Озерки» с Коминтерновским районом. Транспорт ходит от остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6» до остановки «мкр. Озерки».