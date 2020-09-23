В воронежской областной больнице №1 вновь начнут лечить пациентов с коронавирусом

Также в корпусе установили 88 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Воронежская областная больница №1 вновь будет принимать пациентов с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, с 24 сентября корпус №2 обратно перепрофилируется под инфекционный стационар, где будут лечить людей с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными Covid-19.

В здании подготовили 450 коек, из которых 341 оснастили кислородной точкой, установили 88 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также корпус оснастили компьютерным томографом, рентгенологическим аппаратом, аппаратами ультразвуковой диагностики, клинико-диагностической лабораторией и другим оборудование.

Кроме того, на базе перинатального центра ВОКБ №1 развернули еще 10 коек, три - оснастили кислородной точкой. Таким образом, количество мест увеличилось до 460.

Узнать о состоянии больного, который лечится во втором корпусе, родственники могут по телефону колл-центра больницы: 207-24-00, ежедневно с 8.00 до 20.00. Передать вещи - ежедневно с 10:00 до 12:00 в приемном отделении. Они должны быть упакованы в пакет с указанием названия отделения, номера палаты и ФИО пациента.

Отделения, которые ранее находились в корпусе №2, временно переместят в первый корпус. Они продолжат в штатном режиме оказывать помощь пациентам. Однако из-за эпидситуации по-прежнему будут запрещены посещения проходящих лечение в стационарах. Передать предметы личной гигиены или лекарства можно с 11.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 в фойе на 2-м этаже.

Ранее в облздраве сообщили, что 110 мест для коронавирусных больных оборудовали в воронежской больнице № 11 и 40 мест - в Семилукской РБ. В планах - развернуть 60 коек в Павловском госпитале и еще 20 - в Россошанской районной больнице.

По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом на утро 23 сентября, в Воронежской области коронавирус диагностировали у 16875 жителей. Выздоровели и победили болезнь - 15 503 воронежца.