В Воронежской области горит трава у реки Битюг

Пожарные держат ситуацию под контролем Фото: из архива «КП»

В среду, 23 сентября, появилось сообщение о новом крупном пожаре. На этот раз - в пойме реки Битюг в Бобровском районе. С огнем сражаются больше суток. К половине третьего дня в среду пожар распространился на площадь около 23 гектаров: очагами тлеет, а местами горит сухая трава и камыш на заболоченной местности.

По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет. Ситуация находится под контролем. На месте ЧП работают 36 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники.

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