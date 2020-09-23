К новостройкам в Коминтерновском районе Воронежа проложили больше 250 метров теплосети

фото предоставлено компанией "Квадра"

В этом году к системе отопления подключат еще 30 новостроек. Это жилые дома, дошкольные учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс.

На 16 объектах монтаж уже завершили. Теплосети протяженностью 257 метров протянули к новостройкам по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 234 и по ул. Владимира Невского, 25а.

- Эти многоквартирные дома - крупнейшие новые потребители тепла в этом году, их общая тепловая нагрузка составляет 3,23 Гкал/ч, - отметили в компании «Квадра».

Стоимость технического присоединения составит более 86 млн рублей.

Параллельно с прокладкой новых сетей идет и реконструкция с целью увеличения диаметра существующих труб. Один из таких проектов – реконструкция теплосети на Московском проспекте, где на 380 метрах теплосети энергетики увеличили диаметр труб с 300 до 500 мм. До конца года компания планирует обеспечить теплом еще 14 новых объектов в Воронеже.