Житель Воронежской области угнал машину приятеля на пикнике

фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

39-летний житель Богучарского района лишился своего ВАЗ-21093 на пикнике. Накануне вместе с приятелем потерпевший отправился к реке Дон на прогулку. В какой-то момент владелец авто отлучился, а, когда вернулся, не нашел ни машины, ни своего нетрезвого друга. Пешком добравшись до дома, потерпевший написал заявление об угоне в полицию.

Как смогли выяснить оперативники, угонщик отправился прямиком в Ростовскую область. Там его и задержали при участии местных полицейских. Оказалось, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За угон подозреваемому грозит заключение на срок до 5 лет.