Воронежского машиниста насмерть придавило ковшом экскаватора в Нижегородской области

Фото с сайта СУ СКР по Нижегородской области

Машиниста из Воронежа во время ремонта техники придавило ковшом экскаватора в Нижегородской области. От полученных травм он скончался на месте. Мужчине был 41 год.

ЧП произошло 18 сентября возле деревни Телятьево городского округа Бор. Погибший находился там в командировке, работал в воронежской организации ООО «Техспецстрой», которое направило своих сотрудников на подрядные работы. Об этом официально сообщила Госинспекция труда Нижегородской области в среду, 23 сентября.

В данный момент проводится следственная проверка, передают в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, трагедия случилась днем во внерабочее время. Двое работников ремонтировали строительную технику: требовалось заменить гидравлический шланг. Для этого рабочие подняли ковш экскаватора МСТ-544 и закрепили его на страховочный упор. А после этого отошли «на перекур». Когда вернулись, то увидели, что ремонтировавший другой экскаватор рабочий придавлен их ковшом.

Сейчас следователи СК устанавливают, как погибший оказался под ковшом ремонтируемой техники. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Госинспекция проверяет соблюдение норм охраны труда.