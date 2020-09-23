На воронежскую воспитательницу, избившую ребенка шнуром от зарядки, завели уголовное дело

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Прокуратура завершила проверку по факту избиения воспитанника детского сада в Железнодорожном районе Воронежа воспитательницей. Напомним, женщина не сдержалась и отхлестала расшалившегося 6-летнего мальчика шнуром от зарядного устройства мобильного телефона. Следы побоев заметили дома родители ребенка и обратились в правоохранительные органы.

Итогом проверки стало возбуждение уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей в отношении бывшей воспитательницы: женщина уволилась, не дожидаясь результатов расследования.

Сейчас дело передано в Следственный комитет, параллельно за ходом расследования следит прокуратура области.