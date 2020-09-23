К Воронежской таможне присоединится Липецкая с 1 октября

Еще шесть таможенных постов будут контролироваться из Воронежа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежская таможня в скором времени расширится. К ней будет присоединена соседняя, Липецкая. Произойдет это в ходе реорганизации с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Там уточнили, что происходит это с целью «повышения эффективности деятельности». А также будет усовершенствована структура таможенных органов. Ну и не обходится без цифровизации. Сейчас там внедряются новые информационные технологии – создается единая сеть электронных ведомств с центрами электронного декларирования.

Теперь воронежские таможенники будут контролировать посты в трех регионах. Помимо столицы Центрального Черноземья, еще в Тамбовской, а теперь в и Липецкой областях.

– В состав Воронежской таможни войдут шесть таможенных постов без изменения их местонахождения – Елецкий, Липецкий, Лебедянский, Новолипецкий металлургический комбинат, Стинол и центр электронного декларирования. Кроме того, этим таможенным постам присваиваются новые ведомственные коды», – рассказал начальник воронежской таможни Геннадий Толочко.