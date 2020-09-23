В Воронеж поступила первая партия вакцины от коронавируса

В Воронежскую область поступила небольшая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — несколько десятков доз, сообщил региональный опершись по борьбе с Косилов. Это первый этап доставки лекарства в регионы страны: таким образом отрабатывается его перевозка, хранение, сам процесс вакцинации.

Поступивший пока в малом количестве препарат предназначен для медиков, работающих с риском заразиться коронавирусом, вакцинация для сотрудников здравоохранения исключительно добровольная, круг врачей определяется.

Что же касается партий большего объема, то регион ожидает инструкций Минздрава по срокам и регламенту доставки.