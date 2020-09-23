Двор в центре Воронежа превратили в сказку

фото управы Центрального района

Обновленный в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» двор дома №7 по улице Кардашова поражает гостей своей оригинальностью и красотой. Здесь каждое строение, каждый элемент превращен в арт-объект. На деревьях присели бабочки и стрекозы, замерли огромные муравьи, в разноцветных пышных клумбах – удивленные глазастые совята из деревянных спилов и переоборудованный под держатель кашпо велосипед, на стенах сарая - картины.

Все это авторское великолепие органически вписано в обстановку наряду с традиционными элементами благоустройства – скамейками, детской площадкой, тротуарной плиткой, урнами.

- Двор стал примером удачного взаимодействия жителей, управы Центрального района и подрядной организации, - рассказали в управе. - Жильцы вложили свою душу в благоустройство этой территории и, конечно же, здесь подрядчику пришлось изрядно потрудиться, чтобы угодить изысканному вкусу и пожеланиям жильцов данного дома. Процесс благоустройства двора объединил всех жителей, в буквальном смысле заставил познакомиться и подружиться. Теперь к ним стали водить экскурсии, заходят и жители соседних домов с детьми, и не только чтобы посмотреть на их уникальный двор, но и чтобы отдохнуть.