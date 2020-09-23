Музей имени Крамского приглашает воронежцев лекции

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В художественном музее имени Крамского в период работы выставки «Александр Древин и Надежда Удальцова. Живопись, графика», которая проходит в рамках Платоновского фестиваля, состоится целый ряд занятий и лекций для взрослых старше 16 лет.

24 сентября в 18.00 начнется занятие «Знакомимся с кубизмом».

26 сентября в 16.00 – «Рисуем осенние цветы».

27 сентября в 16.00 – Занятие «Сложный серый».

Лекции, посвященные жизни и творчеству художников Древина и Удальцовой, пройдут 26 и 27 сентября, а также 3 октября в 12.00 часов и 16.00.