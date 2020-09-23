Воронежский заповедник приглашает на знакомство с летучими мышами

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Воронежский заповедник и Центр охраны животных «Наша природа» проводят 26 сентября совместную акцию – знакомство с летучими мышами. Гости заповедника смогут увидеть живых мышек; узнать, какие их виды обитают в нашей области, и, какую помощь им может оказать человек.

Встреча пройдет на свежем воздухе на Центральной усадьбе заповедника с 11 до 17 часов.

В программе так же:

Информационные плакаты с удивительными фактами о летучих мышах, и о видах рукокрылых Воронежского заповедника

Демонстрация искусственных домиков для летучих мышей, консультация по их изготовлению

Выставка зоологической коллекции Воронежского заповедника

Творческие и экологические мастер-классы

Экскурсия на бобромобиле по Центральной усадьбе и Черепахинской тропе «Усманский бор и его обитатели» (платно).