Жителю Воронежа удалили опухоль из уха

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В отделении отоларингологии БСМП №1 провели операцию по удалению опухоли из уха. 78-летний житель Воронежа поступил в больницу с обострением хронического отита.

- Ранее пациенту делали две операции на ухе в других лечебных учреждениях. Тяжелое состояние больного провоцировала кровоточащая опухоль сосудистого происхождения, закрывающая барабанную перепонку, которая прежде не удалялась. Наши врачи провели видео-эндоскопическую операцию по удалению опухоли с использованием лазерных технологий. Пациент успешно прошел курс восстановления после операции и выписан домой.

Опухоль оказалась довольно крупного размера для среднего уха. Врачи полагают, что это хемодектома - серьезная патология, которая приводит к крайне неприятным последствиям.