У воронежца в кафе украли забытый на столе кошелек

35-летний воронежец на днях в кафе лишился кошелька. Мужчина отдыхал в заведении в Левобережном районе, вышел на улицуосвежиться, а по возвращении обнаружил, что лежавший на столе кошелек исчез. В портмоне было 6 000 рублей.

Вора нашли очень быстро, опросив очевидцев. Под подозрение попала посетительница за соседним столиком. 39-летнюю женщину задержали, в полиции она призналась, что похитила кошелек, воспользовавшись отсутствием мужчины.

За кражу ей грозит до пяти лет заключения.

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