Житель Воронежской области вызвал "скорую" умирающему приятелю, которого избил

В Воронежской области будут судить 27-летнего жителя Россоши, убившего знакомого по неосторожности.

Двое приятелей как-то в феврале вместе выпивали. И как водится, поругались. Тогда 27-летний мужчина избил 43-летнего собутыльника. А потом вызвал ему «скорую». Но избитый умер в больнице от травмы головы.

Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области, дело передают в суд.

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