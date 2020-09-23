За рассылку рекламных СМС воронежцу мобильный оператор заплатил штраф в 200 тысяч рублей

Воронежец, которого достали СМС-рассылки от ПАО «Мегафон» написал в региональное УФАС жалобу на оператора мобильной связи. Антимонопольная служба провела расследование, в ходе которого выяснила, что воронежец не давал согласия на получение таких рассылок. А, значит, «Мегафон» нарушил требование закона «О рекламе», за что предусматривается наказание в виде штрафа. Причем на этом нарушении оператор попадается уже не впервые.

- Ранее ПАО «Мегафон» неоднократно привлекалось к административной ответственности по фактам подобных нарушений, что является отягчающим обстоятельством, - рассказали в воронежском управлении антимонопольной службы. - В связи с этим по результатам рассмотрения дела ПАО «Мегафон» было оштрафовано на 200 000 рублей.