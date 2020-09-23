В Воронеже подполковник, попавшийся на взятке, заплатит штраф, в 40 раз превышающий ее размер

В Левобережном районном суде вынесли приговор бывшему начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 12 в Семилуках. Подполковника полиции признали виновным в получении взятки в 20 тысяч рублей.

В суде установили, что в июне 2018 года знакомый попросил подполковника обеспечить, чтобы его протеже без проблем сдал теоретическую часть экзамена на получение прав категории D. За те самые 20 тысяч рублей. Начальник согласился. Он продиктовал мужчине правильные ответы. А после благополучной сдачи экзамена получил деньги.

За такую, прямо скажем, невеликую взятку суд постановил взыскать с подполковника штраф в 800 тысяч рублей. А злосчастные 20 тысяч решили изъять в доход государства. Помимо удара по кошельку, начальник лишился прежней работы, а теперь ему вообще нельзя устроиться в полицию на любую должность, как минимум, 2,5 года.