В Воронеже пройдет фестиваль уличного кино

С 26 по 27 сентября в Воронеже пройдет очередной фестиваль уличного кино. Покажут лучшие короткометражные работы российских режиссеров.

- В программу вошли 10 фильмов, которых нет в открытом доступе, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить», - сообщили организаторы.

За понравившееся работы зрители проголосуют светом фонарика или экрана телефона. Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей в Воронеже. Голоса суммируют по всей стране и на церемонии закрытия фестиваля объявят народного победителя.

Фестиваль пройдет на Винзаводе. Посмотреть фильмы с учетом требований Роспотребнадзора (спецрассадка, маски, обработка территории между сеансами) смогут не более 150 человек, для этого надо зарегистрироваться на сайте.

26 сентября в 18.00 покажут внеконкурсную подборку фильмов прошлых лет «Семейное 1», в 19.00 - внеконкурсную подборку фильмов прошлых лет «Молодежное 1».

27 сентября в 18.00 пройдет лекция, в 19.00 начнется конкурсный показ короткометражек.

Фестиваль охватит более 600 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск, Краснодар.