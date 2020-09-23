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Жительница Воронежа лишилась 230 тыс, пытаясь защитить свои сбережения от аферистов

За сутки 8 человек в общей сложности потеряли миллион рублей после звонков мошенников
Ярослав ИВАНОВ
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За 22 сентября мошенники дистанционно обманули восьмерых жителей Воронежской области. Общий ущерб потерпевших составил более миллиона рублей.

Больше всех потеряла после общения с аферистами 68-летняя жительница Железнодорожного района Воронежа.

Женщине позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, уверил, что надо спасать сбережения от лап мошенников, получивших доступ к ее счету. Надо только провести ряд манипуляций. Пожилая женщина поверила, все сделала под диктовку звонившего, и 230 000 рублей испарились.

Будьте бдительны! Никому не сообщайте данные своей карты. Вообще не верьте любым сообщениям про деньги по телефону.

КриминалБорьба с мошенничеством в Воронежской области