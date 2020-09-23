Жительница Воронежа лишилась 230 тыс, пытаясь защитить свои сбережения от аферистов

За 22 сентября мошенники дистанционно обманули восьмерых жителей Воронежской области. Общий ущерб потерпевших составил более миллиона рублей.

Больше всех потеряла после общения с аферистами 68-летняя жительница Железнодорожного района Воронежа.

Женщине позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, уверил, что надо спасать сбережения от лап мошенников, получивших доступ к ее счету. Надо только провести ряд манипуляций. Пожилая женщина поверила, все сделала под диктовку звонившего, и 230 000 рублей испарились.

Будьте бдительны! Никому не сообщайте данные своей карты. Вообще не верьте любым сообщениям про деньги по телефону.