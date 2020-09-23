Попал на 90 тысяч: жителю Воронежской области, не оплатившему штраф в 30 тыс, назначили еще один в 60 тыс

Автоинспекторы проводятся проверки водителей на предмет неуплаты в срок административных штрафов за нарушения ПДД, выявленные камерами автоматической фотовидеофиксации. В случае неуплаты таким водителям грозит еще один штраф – в двукратном размере суммы ранее неоплаченного.

На повторный штраф попал 44-летний житель Боброва, владелец ВАЗ-2115. Еще в апреле автомобилист не выполнил требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд наказал мужчину лишением прав на 1,5 года и штрафом 30 000 рублей.

И он так и не оплатил его в срок. В итоге мировой суд назначил мужчине новый штраф - 60 000 рублей, вдобавок к уже имеющемуся, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. То есть теперь ему придется заплатить 90 тысяч.