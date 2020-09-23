Пропавшего жителя Воронежской области нашли убитым

Здесь нашли тело, фото voronezh.sledcom.ru

Передают в суд дело 29-летнего воронежца по поводу убийства знакомого по неосторожности.

Следователи в январе 2020 года завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения 28-летнего жителя Воронежа. Мужчина ушел из дома в конце сентября 2019-го и с тех пор на связь с близкими не выходил. Мать настаивала, что сын не собирался уезжать или менять место жительства, не имел хронических заболеваний, которые могли бы спровоцировать смерть, не страдал потерей памяти.

После опроса знакомых следователи нашли очевидца, который видел последним пропавшего: оказалось, они вместе ремонтировали транспортное средство своему знакомому на территории хутора Дмитриевский Нижнедевицкого района и в ночь с 20 на 21 сентября 2019 года поругались с заказчиком работ. И хозяин транспортного средства избил ногами по голове второго парня. А когда тот потерял сознание, перенес его в дом. Там он и умер. Обнаруживший это хозяин на следующий день завернул тело в одеяло, перетащил в безлюдное место и закопал на территории заброшенного строения. В месте, указанном обвиняемым, оперативники обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что обвиняемый был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, освободился из мест лишения свободы в декабре 2017 года.