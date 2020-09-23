Коронавирус в Воронеже: заболели еще 152 человека

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 23 сентября федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса озвучил свежую статистику по заболеваемости. В Воронежской области за сутки прибавилось 152 заболевших. Всего с начала пандемии в нашем регионе ковид диагностировали у 16875 жителей.

Выздоровели за сутки 150 пациентов. С начала наблюдений болезнь победили 15503 воронежца.

К сожалению, сообщили еще о пяти летальных случаях.

Региональный Роспотребнадзор сообщает, что в Воронежской области значительно выросло тестирование на коронавирус. Если 7 июля этот показатель равнялся 178,5 на 100 тыс человек, то по состоянию на 22 сентября, он увеличился до 229,7.