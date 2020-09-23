Житель Воронежской области убил отчима-пенсионера, оскорбившео его мать

Следователи передают в суд дело 38-летнего жителя Борисоглебска, убившего пенсионера.

Инцидент произошел в начале сентября 2019 года. Мужчина пришел навестить 89-летнего мужа покойной матери, который проживал один в частном доме. В ходе общения пожилой мужчина стал негативно высказываться о бывшей супруге. Сын разозлился и избил отчима кирпичом, а потом ударил ножом.

Потерпевший скончался. Его тело обнаружил 12 сентября местный житель, привозивший ему каждую неделю продукты. Он и вызвал полицию. И правоохранители задержали подозреваемого.