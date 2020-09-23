В Воронеже на видео попала авария со скорой и внедорожником

Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения. Фото: кадр с видео

Вечером во вторник, 22 сентября, на Московском проспекте ближе к выезду из Воронежа, недалеко от остановки «Военный городок», случилась авария, в которую попали скорая и внедорожник. Вскоре в Сети появилось видео ДТП. На нем можно заметить, что машины перекрыли две полосы движения, ближе к середине дороги.

На место аварии приехала еще одна скорая. Но, судя по всему, коллегам медикам, равно как и водителю внедорожника помощь не потребовалась. Это подтверждает и информация ГИБДД о том, что в аварии пострадавших не попала. Обычно это означает, что люди, попавшие в ДТП, отделались ссадинами и ушибами.

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