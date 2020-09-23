48-летний воронежец зарезал 70-летнюю собутыльницу

В Воронеже судят 48-летнего мужчину, убившего старушку, находящуюся в беспомощном состоянии.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. Мужчина выпивал со своей 70-летней соседкой. Во время пьянки с ней поругался. Осознавая, что пенсионерка не способна защитить себя и оказать активное сопротивление в силу престарелого возраста и перенесенной болезни, собутыльник жестоко избил ее. А потом еще ударил ножом в грудь. Женщина умерла.

Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

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