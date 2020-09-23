Воронежским школьникам объявили даты каникул

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Управление образования и молодежной политики объявило даты школьных каникул. Воронежские ученики будут отдыхать от занятий в привычное время: осенью со 2 по 8 ноября, зимой - с 28 декабря по 10 января, весной - с 25 по 31 марта. Дополнительные каникулы для первоклашек намечены с 15 по 21 февраля. Соответствующий приказ в ведомстве подписали еще в августе.

Всероссийские проверочные работы в школах Воронежа продлятся до 12 октября. На сегодняшний момент школы работают в обычном режиме, на удаленку отправили отдельные классы нескольких школ.